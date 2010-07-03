Новый ледовый дворец построят на Боровском шоссе

Фото: angelsofplushenko.com

Градостроительно-земельная комиссия Москвы выделила участок площадью 0,58 гектара под строительство нового ледового дворца.

Здание расположится в Проектируемом проезде № 634 на пересечении Боровского и Востряковского шоссе. Площадь составит 5,8 тысячи квадратных метров, высота – 20 метров. Там откроется школа фигурного катания.

Ранее в Мосгосстройнадзоре рассказали, что крытый каток в спорткомплексе "Олимпийская деревня-80" на западе Москвы планируют ввести в эксплуатацию осенью.