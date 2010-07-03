Осенью откроется каток в СК "Олимпийская деревня-80"

Крытый каток в спорткомплексе "Олимпийская деревня-80" на западе Москвы планируют ввести в эксплуатацию осенью. Об этом сообщил комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), передает Агентство "Москва".

"Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проведет проверку на строительстве крытого катка спорткомплекса "Олимпийская деревня-80" на западе Москвы", – заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Каток строится в Олимпийской деревне, владение 2 (Тропарево-Никулино, ЗАО). На объекте уже готов каркас здания, сейчас ведутся фасадные и отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем.

В дальнейшем специалисты проверят качество фасадных конструкций, огнезащиту металлических конструкций, исследуют применяемые стройматериалы на негорючесть. Ввести в эксплуатацию крытый каток запланировано этой осенью.

Также в пресс-службе Мосгосстройнадзора уточнили, что плановые проверки пройдут на строительстве Остафьевского шоссе, участка Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе, участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Киевского до Калужского шоссе, дороги от Дмитровского шоссе до проектируемого проезда №5557 вдоль Савеловского направления железной дороги, участка дороги от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово", реконструкции дороги от Минского до Боровского шоссе (Внуковское шоссе), развитии улично-дорожной сети бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ). Кроме того, обследуют ход строительства Некрасовской линии метро от "Авиамоторной" до станции "Некрасовки".