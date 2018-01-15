Крытый каток с искусственным льдом появится в Олимпийской деревне

15 января, 10:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Крытый каток с искусственным льдом построят в столице в рамках реконструкции спорткомплекса Олимпийской деревни – 80.
Комплекс планируется использовать для тренировок по хоккею и соревнований районного уровня. Единая пропускная способность катка – 108 человек в смену. Предполагается, что комплекс сможет принимать каждый день четыре смены по три часа. В режиме соревнования здание рассчитано на пребыванием 147 человек – 100 спортсменов, 284 зрителей и 39 тренеров и персонала.
Появится каток по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 2, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. По словам его председателя Олега Антосенко, там уже строят футбольное поле с искусственным покрытием и здания крытых теннисных кортов.
В трехэтажном здании, кроме катка с ледовым полем 61 на 30 метров и с трибунами на 284 места, разместят дополнительные тренировочные площадки 6 на 9 метров и два тренажерных зала. На первом этаже будут находиться раздевалки для катка и малых ледовых полей, тренерский раздевалки, гардеробы для спортсменов и зрителей, на втором этаже – тренировочный зал с раздевалками, методический кабинет, буфет и технические помещения. На третьем этаже также оборудуют тренажерный зал с группой раздевалок, помещения для персонала и администрации.
Фасад здания будет монохромным: основным цветом выбран белый с небольшими темными деталями. На фасаде предполагается разместить декоративные силуэты с контурной подсветкой.
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