Крытый каток с искусственным льдом появится в Олимпийской деревне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крытый каток с искусственным льдом построят в столице в рамках реконструкции спорткомплекса Олимпийской деревни – 80.

Комплекс планируется использовать для тренировок по хоккею и соревнований районного уровня. Единая пропускная способность катка – 108 человек в смену. Предполагается, что комплекс сможет принимать каждый день четыре смены по три часа. В режиме соревнования здание рассчитано на пребыванием 147 человек – 100 спортсменов, 284 зрителей и 39 тренеров и персонала.

Появится каток по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 2, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. По словам его председателя Олега Антосенко, там уже строят футбольное поле с искусственным покрытием и здания крытых теннисных кортов.

В трехэтажном здании, кроме катка с ледовым полем 61 на 30 метров и с трибунами на 284 места, разместят дополнительные тренировочные площадки 6 на 9 метров и два тренажерных зала. На первом этаже будут находиться раздевалки для катка и малых ледовых полей, тренерский раздевалки, гардеробы для спортсменов и зрителей, на втором этаже – тренировочный зал с раздевалками, методический кабинет, буфет и технические помещения. На третьем этаже также оборудуют тренажерный зал с группой раздевалок, помещения для персонала и администрации.

Фасад здания будет монохромным: основным цветом выбран белый с небольшими темными деталями. На фасаде предполагается разместить декоративные силуэты с контурной подсветкой.