В СВАО появится спорткомплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конноспортивный комплекс с бассейном, залом для фехтования и тиром построят в Северо-Восточном административном округе Москвы. Трехэтажное здание появится неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва "Северный". Спорткомплекс будет местом проведения соревнований по пятиборью различного уровня. Дизайн-проект уже утвердили в Москомархитектуре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Фасады верхних этажей покроют декоративными металлическими ламелями желтых, розовых, синих, зеленых, фиолетовых оттенков. Ламели защитят от солнечного света помещения тренажерных залов, где не должно быть жарко и душно. Первый этаж оформят с помощью витражного остекления. Через окна естественный свет будет попадать в конноспортивный манеж и плавательную зону", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Площадь манежа для конных видов спорта составит 1400 квадратных метров. Рядом с ним будет размещен денник на 40 лошадей, мойка для животных, кабинеты ветеринара и мастера по подковыванию, залы тренеров и помещения для хранения инвентаря. На первом этаже спорткомплекса также будет 50-метровый бассейн, солярий, сауна, кафе, медицинский кабинет, раздевалки и душевые.

На втором этаже будут проводить занятия по стрельбе из лука, лазерного и пневматического оружия. Третий этаж отведут под универсальный спортзал площадью 3500 квадратных метров. Кузнецов добавил, что на прилегающей территории посадят деревья, кустарники и цветы. Там оборудуют открытые автостоянки и парковки.

Ранее ГЗК Москвы выделила участок площадью 0,58 гектара под строительство нового ледового дворца. Здание расположится в Проектируемом проезде № 634 на пересечении Боровского и Востряковского шоссе. Там откроется школа фигурного катания.