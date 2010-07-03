Манеж для легкой атлетики в Алтуфьевском районе откроют в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Легкоатлетический манеж в Алтуфьевском районе планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства и его главу Андрея Бочкарева.
"Легкоатлетический манеж на северо-востоке Москвы в Алтуфьевском районе по адресу улица Инженерная, владение 5а введут в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время идет возведение надземной части здания, переустройство инженерных коммуникаций, фасадные и кровельные работы", – сообщили в пресс-службе департамента.
Крытый легкоатлетический манеж предназначен для физкультурно-оздоровительных, тренировочных занятий по легкой атлетике, для занятий общей физподготовкой у учеников спортивной школы, для соревнований городского уровня. Предусматривается строительство здания одноэтажного легкоатлетического манежа и трехэтажного административно-бытового корпуса с раздевалками, душевыми, гардеробом, буфетом, административными и судейскими кабинетами.
Бочкарев пояснил, что корпус будет состоять из разноцветных геометрических объемов, облицованных сэндвич-панелями. В интерьере будет отражена спортивная тематика. Такие элементы планируется установить и на торцах манежа. Вход будет акцентирован ярким козырьком с названием комплекса.
Манеж будет размера 48 на 120 метров. Здесь будут круговая беговая дорожка, прямая дорожка для спринта на стометровку, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку. Также в манеже будут помещения для тренажерного зала, сауны, комментаторских, массажной, административных помещений, судейских комнат, помещений для допинг-контроля, трибуны для 280 зрителей.
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