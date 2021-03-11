ФК "Локомотив" уволил 23 сотрудника за фото в футболках с матом

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московский "Локомотив" уволил 23 человек из медиаслужбы, среди которых были сотрудники отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента, сообщает "Чемпионат".
Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке 23 сотрудника клуба позируют в футболке с нецензурной надписью.
Директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо подтвердил уход сотрудников в Instagram и добавил, что "внутренний мем вышел из-под контроля".
"Разумеется, это не агрессия или оскорбительный посыл кому-либо. Это абстрактное внутреннее позиционирование для создания промо-ролика годичной давности", – отметил он.
Автором фразы был бывший директор по внутренним коммуникациям "Локо" Николай Комаров. Он был отправлен в отставку около недели назад. Коллеги надели футболки на мероприятие по случаю его ухода.
"Точно никого не хотели обидеть или задеть – жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во все то, что сейчас происходит", – написала в Instagram присутствовавшая на фото пресс-атташе ЖФК "Локомотив" Анна Галлай.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов ранее заявил "РБ Спорт", что "людям из пиар-службы вообще не место не только в "Локомотиве", но и в футбольной среде в принципе".
В то же время журналист Василий Уткин в Telegram оправдал экс-сотрудников команды, заявив, что у креативных служб "должен быть рискованный внутренний юмор".
В декабре пост генерального директора "Локомотив" покинул Василий Кикнадзе, его место занял Владимир Леонченко.
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