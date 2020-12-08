Шамиль Газизов покинул пост гендиректора ФК "Спартак"

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Шамиль Газизов покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", передает RT.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе клуба сообщили, что советом директоров принято решение назначить на пост гендиректора Евгения Мележикова. Его основными задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ.

В клубе уточнили, что вопросами, связанными с управлением спортивного блока и формированием трансферной стратегии, будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов. Он в том числе будет руководить процессом по взаимодействию команд "Спартака" всех возрастов.

Газизова назначили новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак" в июле текущего года. В качестве определяющих причин при выборе кандидатуры нового гендиректора были выделены успехи на предыдущем месте работы в футбольном клубе "Уфа".

