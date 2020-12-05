Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России

Фото: pfc-cska.com
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поставил защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на первое место в списке номинантов премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту (до 21 года).
Как говорится на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая является организатором премии, на вторую позицию наставник национальной команды поместил защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева.
Третьим стал полузащитник Данил Глебов ("Ростова" ), четвертым – Наиль Умяров ("Спартак"), пятым – Станислав Магкеев ("Локомотив").
Тренер сборной России Мирослав Ромащенко также назвал лучшим молодым игроком Дивеева, а также включил в список Евгеньева. Кроме того, он выбрал игроков "Краснодара" Даниила Уткина, ЦСКА Константина Марадишвили и Павла Маслова из "Спартака".
В голосовании принимают участие руководители Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги, клубов, а также тренеры сборных команд России, эксперты и представители СМИ.
В прошлом году премию получили игроки "Краснодара" – голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов.
ЦСКА ранее раскритиковал Черчесова за высказывание о нападающем Федоре Чалове. Тренер отметил, что вместо "талантливого" Чалова в следующий раз отдаст предпочтение "бездарному" Антону Заболотному.
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