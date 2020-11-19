Черчесов назвал правильным невызов Дзюбы в сборную России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии в Лиге наций (0:5) заявил, что решение не вызывать в команду нападающего Артема Дзюбу было правильным.

"Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Дзюба добавляет много чего в игре, но его по причинам известным нет. Думаю, это было правильное решение", – сказал наставник сборной после матча.

Черчесов, для которого поражение от сербов стало самым крупным на посту главного тренера сборной, отметил, что команда начала турнир хорошо, но закончила неважно.

"Это только сегодняшний матч. Мы свой отборочный цикл великолепно прошли, жалко, что пандемия нас немного приостановила", – приводит слова специалиста пресс-служба национальной команды.

По словам тренера, соперник выглядел свежее и заслуженно победил. При этом он объяснил, что заменил голкипера столичного "Локомотива" Маринато Гилерме, так как он неудачно сыграл тайм и ни разу не выручил.

Ранее Черчесов сообщил, что форвард петербургского "Зенита" Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи команды, чтобы оградить игрока и команду от негатива после публикации интимного видео с участием игрока.