Капитан сборной России назвал "недоразумением" разгром от Сербии

Фото: TASS/AP/Darko Vojinovic

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за разгромное поражение от Сербии в матче Лиги наций (0:5).

"Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле", – цитирует игрока пресс-служба национальной команды.

26-летний защитник столичного "Спартака" выразил мнение, что "ответственность полностью лежит на футболистах".

"Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор", – сказал Джикия.

В результате разгрома россияне не смогли выйти в высший дивизион турнира в следующем розыгрыше. Венгрия победила Турцию (2:0) и заняла первое место в группе, завоевав право выступить в Лиге А.

Россия заняла второе место, набрав восемь очков, Сербия расположилась на третьей позиции (6), Турция – на четвертой (6). При этом российские футболисты проиграли сербам впервые в истории.

Также из-за поражения Россия опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 39 место и выпала из второй корзины в третью на жеребьевке отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

Разгром стал самым крупным для Станислава Черчесова с момента его прихода на пост главного тренера сборной России. Последний раз россияне пропускали пять мячей в 2004 году от Португалии в гостях (7:1).