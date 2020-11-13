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Спорт

09:43

Экс-тренер "Арсенала" предположил, что отзыв из сборной России пойдет Дзюбе на пользу

спорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Бывший тренер футбольного клуба "Арсенал" Сергей Кирьяков предположил, что отзыв из сборной России пойдет Артему Дзюбе на пользу, сообщает RT.

Он предположил, что тренерский штаб решил избежать шумихи вокруг команды, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах.

"Наверняка состоялся разговор и с самим Артемом, выслушали его точку зрения. А пауза в ноябре пойдет ему только на пользу", – сказал Кирьяков.

Он не исключил, что Дзюба сам об этом попросил, чтобы шумиха немного спала.

Ранее в Сети оказалась видеозапись интимного характера с футболистом Артемом Дзюбой. Игроку пришлось закрыть аккаунт и комментарии к публикациям в Instagram. Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что заменит игрока в составе национальной команды на ближайшие матчи.

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