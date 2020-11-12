Черчесов сообщил, кто заменит Дзюбу в сборной России

Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто заменит нападающего Артема Дзюбу в ближайших матчах национальной команды.
Как сообщается на официальном сайте сборной России, 11 ноября прошла пресс-конференция с участием наставника команды Станислава Черчесова и защитника Вячеслава Караваева. На ней главному тренеру задали вопрос о замене Дзюбы.
"У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду", – подчеркнул Черчесов.
По заявлению тренера, команда продолжает подготовку к ближайшему матчу в стандартном режиме. В четверг сборная России сыграет с командой Молдавии.
"У нас еще сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем", – пояснил Черчесов.
По мнению наставника, каждый игрок приносит в игру команды "что-то свое". Черчесов подчеркнул, что пока не выбрал нового капитана сборной.
"Решим", – сказал Черчесов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Сети оказалась видеозапись интимного характера с футболистом Артемом Дзюбой. Игроку пришлось закрыть аккаунт и комментарии к публикациям в Instagram.
Позднее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские сборы команды. Он подчеркнул, что данное решение приняли для того, чтобы оградить игрока и команду от излишнего негатива.
Футбольные фанаты потребовали вернуть Дзюбу в сборную России
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