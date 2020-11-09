Фанаты "Зенита" обвинили Дзюбу в наплевательском отношении к клубу

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Фанатское объединение петербургского футбольного клуба "Зенит" "Ландскрона" отреагировало на скандал вокруг Артема Дзюбы, сообщает "Газета.ру".

Во время матча чемпионата России против "Краснодара" фанаты "Зенита" освистали нападающего клуба. После забитого мяча Дзюба начал выкрикивать нелестные фразы в сторону фанатского сектора.

После этого "Ландскрона" опубликовала с соцсетях заявление, где подчеркнула, что в отношениях между болельщиками и футболистом была недосказанность. В объединении заявили, что фанаты восприняли поведение игрока как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени клуба.

"После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над i" – заключили в объединении.

Ранее игрок петербургского клуба "Зенит" оказался в центре скандала из-за видео интимного содержания с его участием. В связи с этим Дзюба закрыл свой профиль от людей, не читающих его.

Позже Дзюба заявил, что благодарит судьбу за очень болезненные и жестокие для него уроки, в которых он считает виноватым самого себя. Нападающий сборной России поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в непростое время.

Футболист подчеркнул, что попробует найти в себе силы и справиться со сложным периодом в карьере.

В РФС прокомментировали ситуацию со скандальным видео с Дзюбой. По словам Андрея Созина, произошедшее не имеет к спорту никакого отношения, однако будет иметь огромное значение для репутации спортсмена.

