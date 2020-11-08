В РФС прокомментировали ситуацию со скандальным видео с Дзюбой

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Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал появление в интернете видео, на котором запечатлен нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, произошедшее не имеет к спорту никакого отношения, однако будет иметь огромное значение для репутации Дзюбы.

"Будут ли это терпеть сборная и "Зенит" – не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями", – поделился Созин.

Специалист отметил, что информацию растриражируют, футболист это знает сам.

"У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео", – подчеркнул эксперт.

Однако член комитета по этике подчеркнул, что о лишении Дзюбы капитанской повязки речи быть не может.

"Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал", – добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в социальной сети Instagram. Теперь для того, чтобы посмотреть публикации футболиста в обязательном порядке необходима подписка на страницу.