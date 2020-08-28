Черчесов сообщил о примирении Соболева и Дзюбы

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев урегулировал конфликт с капитаном национальной команды, форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

По словам тренера, Соболев позвонил ему и сообщил, что у него состоялся разговор с Дзюбой. "Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт", – сказал Черчесов ТАСС.

При этом он добавил, что игрок красно-белых "свою ситуацию применительно к сборной знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в национальную команду".

Черчесов ранее огласил состав сборной России на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии. Дзюба был приглашен на игры, а Соболев в заявку не попал. После этого тренер заявил, что причиной этого стал конфликт между игроками.

Однако форвард "Спартака" рассказал, что "прямого конфликта" у него с игроком "Зенита" нет. 23-летний игрок также обещал пообщаться с Черчесовым и Дзюбой.

Соболев повздорил с Дзюбой во время полуфинала Кубка России 19 июля. Встреча между командами в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Оба футболиста забили по голу, еще один мяч на свой счет записал Далер Кузяев.