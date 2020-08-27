Соболев оценил невызов в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

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Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свой невызов в сборную России. Главный теренер национальной команды Станислав Черчесов ранее заявил, что причиной стал конфликт с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался", – сказал 23-летний игрок. Он добавил, что "в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой".

"Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле", – цитирует Соболева "Чемпионат". Также форвард отметил, что если Черчесов решит вызвать его в сборную, то он всегда готов присоединиться к команде.

Соболев повздорил с Дзюбой во время полуфинала Кубка России 19 июля. Встреча между командами в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Оба футболиста забили по голу, еще один мяч на свой счет записал Далер Кузяев.