Соболев оценил невызов в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свой невызов в сборную России. Главный теренер национальной команды Станислав Черчесов ранее заявил, что причиной стал конфликт с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался", – сказал 23-летний игрок. Он добавил, что "в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой".
"Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле", – цитирует Соболева "Чемпионат". Также форвард отметил, что если Черчесов решит вызвать его в сборную, то он всегда готов присоединиться к команде.
Соболев повздорил с Дзюбой во время полуфинала Кубка России 19 июля. Встреча между командами в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Оба футболиста забили по голу, еще один мяч на свой счет записал Далер Кузяев.
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