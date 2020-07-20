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Спорт

03:34

В "Спартаке" отреагировали на баннер фанатов "Зенита" с Федуном

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов призвал "Зенит" уважать соперника после того, как болельщики петербургского клуба вывесили баннер Леонида Федуна.

Владелец красно-белых был изображен как один из героев сериала "Черное зеркало". На полотне Федун смотрит из экрана разбитого телевизора на болельщиков своей команды, передает ТАСС.

"Скажу, что это не хорошо, уважения к сопернику нет совсем! Мы уважаем "Зенит" и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, то им будет больно", – сказал Газизов.

Встреча между командами в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голами отметились Артем Дзюба – с пенальти, Александр Соболев и Далер Кузяев.

Федун после встречи раскритиковал судейство и назвал "Зенит" дутым чемпионом. По его словам, 11-метровый в ворота красно-белых "можно было дать при большом желании, вот его и дали".

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