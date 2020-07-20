И снова скандал. "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России

Московский "Спартак" в полуфинале Кубка России по футболу уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:2 и выбыл из турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Зенит" предсказуемо попал в финал КР, а противостояние "Спартака" и судейского корпуса достигло критической точки.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Судейство всегда было излюбленной темой спекуляций для тех, кто так или иначе оказался тесно связан со "Спартаком". Словосочетание "антиспартаковский заговор" стало мемом еще в начале нулевых и с тех пор с определенной периодичностью возникает в медийном поле. И зачастую над этим можно только посмеяться. Особенно, когда гипотезы о нечестном судействе строятся на спорных моментах и просчетах арбитров, коих в матчах Российской премьер-лиги, к сожалению, бывает предостаточно в отношении плюс-минус всех команд. Но тем не менее в последнее время речи о подсуживании возникают не только у фанатов, но и у главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, а также у владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Закрыть на это глаза Российский футбольный союз не мог, поэтому перед игрой "Зенита" и "Спартака" в Кубке России глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц даже сделал заявление, в котором попросил фанатов красно-белых "не выплескивать эмоции наружу и дать возможность футболистам сосредоточиться на игре. "Выбор судьи на эту игру – под особым вниманием. Просьба держать эмоции под контролем", – утверждал Хачатурянц. Но на деле вышло так себе. Главным арбитром был назначен Сергей Иванов, который уже работал на игре "Зенита" и "Спартака" в 2016-м, после чего оказался отстранен от судейства на два месяца. С тех пор Иванов не обслуживал матчи с участием красно-белых до апреля 2019 года.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Впрочем, футбол в полуфинале Кубка, если не брать в расчет судейство, вышел отличным. "Зенит" неплохо начал встречу. Несколько крайне опасных моментов петербуржцы создали в первые десять минут игры. Особенно близко к голу оказался Сердар Азмун, пробивший из-за пределов штрафной рядом со штангой. "Спартаку" тоже нашлось, чем ответить. На девятой минуте едва не забил Александр Соболев после прострела Айртона с левого фланга. Однако Михаил Кержаков удачно вышел из ворот и прервал эту передачу. Правда, уже в этом моменте могли возникнуть вопросы к судье: Юрий Жирков прихватывал Соболева за футболку, за что можно было бы поставить одиннадцатиметровый. Иванов посчитал по-другому.

А вот на 21-й минуте за удар Ильи Гапонова по ноге Азмуна в штрафной судья пенальти поставил. Справедливости ради, сначала Иванов этот момент тоже пропустил. Лишь после общения с видеоассистентом главный арбитр сам отправился смотреть повтор и затем уже указал на точку. Одиннадцатиметровый реализовал Артем Дзюба, разведя мяч и Александра Максименко по разным углам. Забитый гол прибавил "Зениту" уверенности. Команда Сергея Семака ринулась забивать второй и имела как минимум четыре великолепных момента – по два у Азмуна и Дзюбы. "Спартак" выстоял и даже забил ответный мяч. Вернее, даже два.

На 42-й минуте красно-белые исполнили угловой, который успешно замкнул Самуэль Жиго. Взятие ворот было отменено – нога француза оказалась в офсайде. Спустя три минуты "Спартак" забил второй первый гол – на этот раз по всем правилам. Зелимхан Бакаев навесил с правого фланга, Александр Соболев выпрыгнул и мощно пробил головой под самую перекладину. Однако до свистка на перерыв "Зенит" успел снова выйти вперед. Малком поборолся на левой бровке, ворвался в штрафную и отдал пас на Далера Кузяева, которому оставалось занести мяч в ворота. Более того, сине-бело-голубые сразу же могли забить и третий. Кузяев уже с левого фланга забегал в штрафную, выдал идеальную передачу под удар Азмуну, но иранец отправил мяч мимо штанги.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Во втором тайме было меньше острых моментов и совсем не было голов. Однако забитых мячей могло оказаться больше – как минимум за счет неназначенных пенальти. После перерыва таковых было сразу два. На 60-й минуте Вилмар Барриос во время единоборства в штрафной заехал Соболеву рукой по лицу. Видеоассистенты даже не обратили внимания на этот эпизод, Иванов также не увидел нарушения и не посчитал момент достойным просмотра. А на 81-й минуте Айртон устроил сольный проход, влетел в штрафную, где его сбил Йордан Осорио. Венесуэлец не успел за игроком "Спартака" и локтем толкнул в спину Айртона. Арбитр вновь посчитал, что эпизод был в рамках правил.

Бонусом в копилку судейских ошибок стало то, что на 89-й минуте не был удален Магомед Оздоев. Полузащитник "Зенита" жестко въехал в ногу все тому же Айртону, но удостоился лишь желтой карточки. Да, сине-бело-голубые в целом были сильнее, имели больше моментов и смотрелись предпочтительнее, чем "Спартак". Но, как лишний раз показало дерби "Локомотива" и ЦСКА, иногда судьбу матча решает не контроль игры и острые эпизоды, а меньшее количество допущенных ошибок. И "Зенит" сегодня допустил их достаточно для того, чтобы проиграть. Но вместо этого он будет бороться в финале Кубка России с подмосковными "Химками". А "Спартак" и дальше будет бороться с судьями.