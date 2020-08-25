Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева в сборную

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, что не вызвал на матчи Лиги Наций форварда "Спартака" Александра Соболева из-за его конфликта с Артемом Дзюбой.

"Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артемом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю", – цитирует специалиста "Чемпионат".

По словам Черчесова, ему не хочется иметь в сборной игроков, которые "себя не так хорошо понимают". При этом он обещал поговорить с Дзюбой по поводу произошедшего.

Конфликтная ситуация между Дзюбой и Соболевым, едва не закончившаяся дракой, произошла в недавнем кубковом матче "Зенита" и "Спартака".

Ранее был обнародован список игроков, вызванных в сборную России на подготовку к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии. В частности, в заявку попали полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко.

Сборная России 3 сентября примет на стадионе московского "Динамо" в Петровском парке команду Сербии. А 6 сентября на стадионе Ференц Пушкаш в Будапеште сыграет с венграми.