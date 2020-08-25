Опубликован состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав сборной России на матчи Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. В частности, в заявку попали полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко.

Всего в списке значится 26 фамилий. Это вратари Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи") и Антон Шунин ("Динамо"), защитники Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат") и Марио Фернандес (ЦСКА).

Линию полузащиты представляют Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – "Локомотив"), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев (без клуба), нападение – Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Динамо"), Евгений Луценко ("Арсенал", Тула) и Федор Смолов ("Локомотив").

Сборная России, выступающая в третьей группе Лиги B, 3 сентября примет команду Сербии. Встреча пройдет на стадионе московского "Динамо" в Петровском парке. Во втором туре россияне сыграют на выезде с венграми на стадионе Ференц Пушкаш в Будапеште 6 сентября.

Матчи группового турнира пройдут в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года. С 3 по 6 декабря состоятся встречи 1/8 финала, четвертьфиналы пройдут с 9 по 10 декабря, с 13 по 14 декабря – полуфиналы. Команды поборются за третье место 17 декабря, а финал запланирован на 18 декабря.