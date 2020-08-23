"Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Локомотивом" завершился победой красно-белых – 2:1.

Матч прошел в Москве на "Открытие Арене". На 10-й минуте Мурило вывел жеезнодорожников вперед, "Спартак" сравнял счет на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон.

Автором победного гола на 81-й минуте стал Александр Соболев.

"Спартак" с 8 очками в активе вышел на второе место в турнирной таблице. "Локомотив" с 7 очками находится на 4-м месте.

Накануне Санкт-Петербургский "Зенит" переиграл "Тамбов" – 4:1. В составе питерского клуба отличились Дуглас Сантос, Малком, Сердар Азмун и Александр Ерохин.