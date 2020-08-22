"Зенит" разгромил "Тамбов" в матче 4-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Санкт-Петербургский "Зенит" переиграл "Тамбов" в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 4:1.

В составе питерского клуба отличились Дуглас Сантос, Малком, Сердар Азмун и Александр Ерохин. В концовке встречи гости отыграли один гол усилиями нападающего Кирилла Панченко.

Таким образом, "Зенит" не потерял ни одного очка в первых четырех матчах сезона 2020/2021. Ранее команда из Санкт-Петербурга одержала победу в матчах с "ЦСКА", "Ростовом" и "Ротором".

Клуб из Санкт-Петербурга является единственным, который выиграл во всех встречах нового сезона. В свою очередь "Тамбов" набрал очки лишь в матче с "Химками", в котором команда обыграла соперников со счетом 1:0.

Ранее матч "Урал" – "Краснодар" завершился победой хозяев. Единственный гол в составе команды из Екатеринбурга забил новичок клуба Вячеслав Подберезкин.