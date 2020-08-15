Столичный "Локомотив" одолел "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Столичный "Локомотив" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги одержал победу над клубом "Краснодар". Спортсмены встретились на арене в Москве, матч закончился со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".
Оба ФК в первом туре одержали уверенные победы. Незадолго до этого "Локомотив" одолел казанский "Рубин", а "Краснодар" обыграл "Уфу". В субботу встреча проходила на "РЖД-Арене" в присутствии 6 247 зрителей.
"Локомотив" находится на второй позиции в турнирной таблице, заработав шесть очков. В свою очередь "Краснодар" идет на пятой строчке с тремя очками в активе.
Теперь "Локомотив" выйдет на поле против екатеринбургского "Урала" 19 августа.
Ранее стало известно, что более 4,6 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве. Стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками, а также представители МЧС.
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