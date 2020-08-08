ЦСКА обыграл "Химки" в стартовом матче РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

ЦСКА нанес поражение подмосковным "Химкам" в стартовом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21.

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Отличились Константин Кучаев (18-я минута) и Алан Дзагоев (45-я).

Для Дзагоева это первый забитый мяч с марта 2018 года. В начале второго тайма футболист получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Во втором туре московский клуб 15 августа примет "Тамбов".

Ранее в тренерском составе ЦСКА произошли изменения. Новым тренером штаба стал бывший футболист Василий Березуцкий. Он будет помогать Виктору Ганчаренко вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.