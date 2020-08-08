За футбольным матчем "Спартак" – "Сочи" будут следить более тысячи человек

12:39
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Безопасность при проведении футбольного матча "Спартак" – "Сочи" в Москве будут обеспечивать более 1,2 тысячи человек. Встреча состоится 9 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В воскресенье в Москве на стадионе "Спартак" пройдет матч первого тура Российской премьер-лиги сезона 2020–2021 годов. В 20:00 московский "Спартак" в Тушино принимает клуб "Сочи" из Краснодарского края. В рамках подготовки и проведения матча запланирован комплекс организационно-практических мероприятий. Для обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятия планируется привлечь более 1,2 тысячи человек", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.
Отмечается, что обеспечивать правопорядок будут порядка 750 сотрудников контрольно-распределительных служб, свыше 200 военнослужащих Росгвардии, более 250 полицейских и бойцов ОМОН.
Также арену и прилегающие территории обследуют кинологи со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по Москве.
Ранее стало известно, что оргкомитет чемпионата Европы по футболу – 2020 получил право организовать в Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов 2022 года.
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