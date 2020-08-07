Футболист французского "Сент-Этьена" заразился COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во французском футбольном клубе "Сент-Этьен" в первой команде подтвержден один случай заражения коронавирусом. Заявление опубликовано на официальной странице клуба в Twitter, сообщает "Газета.ру".

Известно, что заболевший находится на самоизоляции, однако его имя не раскрывается.

В связи с инцидентом товарищеский матч "Сент-Этьен" – "Герта", который должен был состояться 7 августа, отменен.

Ранее COVID-19 заподозрили у нападающего мадридского "Реала". Тест футболиста показал отклонение от нормы.