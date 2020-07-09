У футболиста мадридского "Реала" заподозрили коронавирус

19:35
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что у нападающего королевского клуба Винисиуса Жуниора существует подозрение на коронавирусную инфекцию, передает RT.
Он отметил, что тест бразильца показал отклонение от нормы. В связи с этим для Винисиуса была организована повторная проверка. Результаты нового теста придут в ближайшее время.
"Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра", – сказал Зидан.
Бразилец в этом сезоне провел 35 матчей за королевский клуб. На его счету пять голов и четыре результативных паса.
В настоящий момент "Реал" возглавляет таблицу розыгрыша испанского первенства. В активе королевского клуба имеются 77 очков.
Следующий матч мадридская команда проведет 10 июля. В домашней игре ей предстоит встретиться с "Алавесом". Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
Ранее стал известен чемпион Англии – кубок завоевал "Ливерпуль". Он оформил титул АПЛ за семь туров до конца первенства, что является рекордом турнира. Мерсисайдцы стали чемпионом после поражения их главного преследователя – "Манчестер Сити" – от лондонского "Челси" со счетом 1:2.
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