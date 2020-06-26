"Ливерпуль" стал чемпионом Англии по футболу

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"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии по футболу в сезоне 2019/2020.

Сообщается, что главный преследователь команды из Ливерпуля "Манчестер Сити" потерпел поражение в матче против "Челси". Игра завершилась со счетом 1:2.

Таким образом, в активе "Ливерпуля" 86 набранных очков, в то время как у идущего вторым "Манчестер Сити" осталось 63 балла. Это позволило "Ливерпулю" за 7 туров до окончания чемпионата завоевать золотые медали. Отмечается, что это стало рекордом турнира.

Для "Ливерпуля" титул победителей АПЛ стал 19 в истории. По этому показателю команда уступает только клубу "Манчестер Юнайтед", у которого на счету 20 чемпионств.

Отмечается также, что "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые с сезона 1989/1990.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" рассказал о выборе между Роналду и Месси. Юрген Клопп отметил талант обоих футболистов.