Главный тренер "Ливерпуля" рассказал о выборе между Роналду и Месси

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Так, в интервью YouTube-каналу freekickerz Клопп заявил, что Месси является лучшим в мире.

"Он (Месси. – Прим. ред.) делает вещи, которые выглядят невероятно просто. Поэтому как игрок он мне нравится чуть больше", – сказал главный тренер "Ливерпуля".

При этом Клопп отметил, что Роналду также является невероятным футболистом.

"Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом и скоростью, как у Роналду", – рассудил немецкий специалист.

Ранее гол Криштиану Роналду, забитый в игре 1/4 финала "Ювентус" – "Реал" сезона 2017/18, занял третье место в списке самых красивых мячей в истории Лиги чемпионов. Рейтинг из 50 позиций составил журнал France Football.