Тренер "Ливерпуля" Клопп побил рекорд Хосепа Гвардиолы

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пятый раз в сезоне признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-лиге (АПЛ), сообщает "Газета.ру".

По этому показателю он обошел наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, который в сезоне-2017/2018 становился лучшим тренером месяца четыре раза.

После 25 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" с 73 очками лидирует в турнирной таблице. Отрыв от преследующего его "Манчестер Сити" составляет 22 очка.

Ранее пять игроков "Ливерпуля" вошли в команду 2019 года по версии UEFA. Среди них голкипер Алиссон Бекер, защитники Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, а также полузащитник Садио Мане.

Помимо мерсисайдцев, в сборную вошли хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, полузащитник Френки Де Йонг и форвард Лионель Месси из "Барселоны", а также два игрока туринского "Ювентуса" – Криштиану Роналду и Маттейс Де Лигт.