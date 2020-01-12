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Спорт

06:50

"Ливерпуль" установил уникальный рекорд топ-5 футбольных лиг Европы

спорт

Фото: EMPICS Sport/TASS/James Warwick

"Ливерпуль" установил уникальное достижение, одержав победу в 22-м туре чемпионата Англии. Английская команда стала первой в истории, кому удалось выиграть в 20-ти из 21-го стартового матча среди топ-5 футбольных лиг Европы. Об этом информирует портал Sports.ru.

В 22-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм". Встреча прошла в субботу, 11 января, и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Помимо рекорда среди топ-5 футбольных лиг Европы, "Ливерпуль" установил новое достижение и в чемпионате Англии. Так, это первый клуб, который за 21 тур АПЛ смог набрать 61 очко.

Кроме того, "Ливерпуль" продолжает лидировать в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Клуб опережает ближайшего преследователя на 16 очков. При этом у "Ливерпуля" имеется один матч в запасе. Перенесенная встреча 18-го тура против "Вест Хема" пройдет 29 января.

Ранее ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. В минувшем сезоне игрок забил 19 голов.

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