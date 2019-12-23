Артем Дзюба признан лучшим футболистом России

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

Капитан сборной России по футболу, нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом страны по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты "Спорт-Экспресс". Об этом говорится на сайте РФС.

Дзюбе весной будет торжественно вручен российский "Золотой мяч". Для спортсмена эта уже вторая премия, в прошлом году он также был признан лучшим футболистом года.

В голосовании приняли участие по 16 тренеров (главный тренер сборной Станислав Черчесов, наставники клубов РПЛ, заслуженные тренеры), спортивные функционеры (руководители РФС, РПЛ и клубов лиги), журналисты издания, а также болельщики.

Премия "Лучший футболиста года России" появилась в стране четыре года назад. За это время ее обладателями стали Федор Смолов ("Краснодар", 2016), Квинси Промес ("Спартак", 2017) и Артем Дзюба ("Зенит", 2018). Претендовать на премию могут все футболисты, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее была составлена символическая сборная лучших игроков первой части сезона чемпионата Российской премьер-лиги. В нее вошли Артем Дзюба и Сердар Азмуниз "Зенита", Жоао Марио и Гжегож Крыховяк из "Локомотива", а также футболисты ЦСКА Николой Влашич и Марио Фернандес.

