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Спорт

17:50

Дзюба вошел в список лучших игроков первой части РПЛ

спорт

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба был включен в символическую сборную лучших игроков первой части сезона чемпионата Российской премьер-лиги, сообщается на сайте РПЛ.

Пару в нападении символической сборной футболисту составил иранский игрок Сердар Азмун, как и Дзюба выступающий за "Зенит". Полузащита "команды" представлена игроками "Локомотива" Жоао Марио и Гжегожем Крыховяком, а также футболистами ЦСКА Николой Влашичем и Марио Фернандесом.

Защитную линию символической сборной эксперты составили из Дугласа Сантоса, Бранислава Ивановича, Вячеслава Караваева (все – "Зенит") и Самуэля Жиго ("Спартак"). Лучшим вратарем первой части сезона признали Михаила Кержакова, также выступающего за клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее капитан сборной России Артем Дзюба стал участником масштабного конфликта с футбольными фанатами. Болельщики оскорбляли игрока в матче против Сан-Марино, а нападающий в ответ позволил себе несколько резких высказываний.

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