Президента ПФК ЦСКА Гинера отстранили от футбола на три месяца

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Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер отстранен от осуществления любой футбольной деятельности на три месяца и условно на один год, а также оштрафован на один миллион рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комитета по этике РФС Семена Андреева, Гинер не дождался принятия решения и уехал до окончания встречи. На то, чтобы оспорить это решение, у него есть три дня.

Ранее президент ЦСКА резко высказался в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча "Краснодар" – ЦСКА (1:1).

Гинер заявил, что не видел такого беспредела за все время работы в ЦСКА, назвал Егорова конченым негодяем и высказал мнение, что тому стоит застрелиться. Также Гинер обвинил главу департамента во взяточничестве.