Как ЦСКА сыграл с "Краснодаром"

7 декабря московский ЦСКА в матче 19-го тура на выезде сыграл вничью с "Краснодаром". Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как судьи вновь стали главными действующими лицами матча, а фанаты незаметно для телезрителей вновь провели акцию протеста.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В первом круге два с половиной месяца назад ЦСКА и "Краснодар" провели чрезвычайно жаркий матч, в котором армейцы одержали победу со счетом 3:2, а "быки" едва не отыгрались с 0:3. Хотя и тогда, и сейчас дела у обеих команд шли не слишком удачно. Тогда и вовсе была катастрофа. ЦСКА перед игрой с "быками" пропустил пять мячей в Лиге Европы от болгарского "Лудогорца", "Краснодар" столько же нахватал в ЛЕ от швейцарского "Базеля". И это при том, что команды боролись за второе-третье место в таблице РПЛ. Самое странное, что за девять туров футбол этих двух клубов не стал лучше ни на йоту, а в плане борьбы за медали ничего не изменилось.

Вряд ли вообще кто-нибудь заметил бы подвох, если бы не "Зенит". К зимнему перерыву петербуржцы почти решили вопрос с чемпионством, оторвавшись от ближайших преследователей (как стало понятно в субботу) на десять очков. Убрать команду Семака – и все клубы Премьер-лиги тут же впишутся в знаменитое ленинское "верхи не могут, низы не хотят". "Ростов" сдулся из-за финансовых проблем, "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" – из-за кадровых. И даже при таком раскладе идущий на шестом месте "Арсенал" все еще отстает от пятой строчки на шесть очков. Ровно так же, как и в десятом туре.

В субботнем матче "быки" и армейцы оказались не так плодовиты на голы, а футбол отошел на второй план. Отчасти – из-за судейства. На 15-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил отличный гол издалека. Но после этого главный арбитр Василий Казарцев целых четыре минуты обсуждал с помощниками, засчитывать ли этот мяч, потому что в начале атаки Обляков столкнулся с Ари. В конце концов судья все-таки пошел посмотреть эпизод сам и гол засчитал. Хотя сделать это можно было в разы быстрее, не сбивая темп игры до нуля и не добавляя к первому тайму аж пять минут.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

После перерыва ситуация повторилась. На 56-й минуте Василий Казарцев назначил пенальти. Снова Обляков зацепил Ари, но на этот раз, как посчитал рефери, с нарушением, еще и в собственной штрафной. Снова Казарцев несколько минут разговаривал с помощниками, затем сам посмотрел момент и подтвердил одиннадцатиметровый. Игорь Акинфеев потащил пенальти, однако Ари оказался первым на добивании. В третий раз Казарцев прибегнул к видеоповтору на 92-й минуте после того, как Вандерсон задел в штрафной Кирилла Набабкина. Судья решил, что пенальти не было, но снова это заключение пришлось цедить так долго, что команды во втором тайме суммарно отыграли на десять минут больше.

По окончании матча дров в топку подкинул Евгений Гинер, назвав главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова "конченым негодяем": "Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим". И все это на фоне акции болельщиков ЦСКА и "Краснодара", которые на 40-й минуте покинули трибуны в знак протеста против задержания фанатов "Спартака". Хотя вряд ли это заметили те, кто смотрел матч не со стадиона. Потому что режиссеры трансляции на "Матч ТВ" как могли скрывали этот факт (впрочем, как и в пятницу), а комментаторы пусть и намекали на акцию, но ни разу не сказали об этом прямо.

А что футбол? Повторюсь, он отошел на задний план. ЦСКА как обычно был хорош в первом тайме и так же привычно плох во втором. "Краснодар" часто ошибался в передачах и, даже прибавив после перерыва, редко доводил атаки до осмысленного удара. Героем матча можно было бы назвать Матвея Сафонова, который в очередной раз продемонстрировал феноменальную игру и минимум дважды спас свою команду от стопроцентного гола. К счастью для ЦСКА, это был последний матч в уходящем году, не считая ничего не решающей встречи с "Эспаньолом" в Лиге Европы. "Краснодару" же расслабляться пока рано – у него впереди принципиальный поединок с "Хетафе". А потом отдых и зимние сборы, где и "быки", и армейцы должны будут поработать так, чтобы во второй части чемпионата за их футбол не было стыдно.