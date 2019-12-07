Почему российские болельщики уходят с трибун во время матчей

6 декабря "Зенит" и "Динамо" сыграли свой заключительный матч в этом году. Поединок 19-го тура Российской премьер-лиги закончился со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему обстановка вокруг клуба с берегов Невы оставляет желать лучшего, несмотря на то, что чемпионство у команды почти в кармане.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Как понять, что инцидент (неважно какой) перерос масштабы локального и вышел на более высокий уровень? Когда его начинают комментировать те, кто прямого отношения к профилю сложившейся ситуации не имеет. Например, Юрий Лоза. Или Эдгард Запашный. Вот какое дело директору Большого Московского цирка до конфликта футбольных фанатов и форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы? Но высказался же. Да так, что поднял шум до совсем небывалых высот и попутно ополчил против себя гигантскую толпу тех, кто не согласен с желанием Запашного "покрошить" и "переломать части тела" оскорблявшим Дзюбу болельщикам.

Но и без Запашного этот конфликт достиг приличного уровня. Хотя, как говорится, ничего не предвещало. Да, на игре с Сан-Марино часть российских болельщиков скандировала оскорбительные кричалки в адрес капитана нашей сборной. Не в тему, безосновательно, что называется, просто так. Сколько было таких моментов до этого и сколько, вероятно еще будет. Вот что, например, ровно год назад говорил по поводу оскорбительных выкриков с трибун бывший капитан сборной и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев: "Знаю все спартаковские кричалки. Это издержки профессии, нормальная история. Но хочется, чтобы на табло счет был в твою пользу. Вроде тебя оскорбляли, подначивали, а тут раз, на табло посмотрел – сразу приятно на душе становится".

Но с Дзюбой вышло по-другому. Сначала за игрока вступилась Российская премьер-лига. То есть выделила Артема среди десятков других футболистов, тренеров и даже футбольных чиновников, которых фанаты оскорбляют с трибун и сказала: "Его нельзя". Затем после матча с Лионом ответил сам Дзюба: "Пусть кто-то лает, вякает, а я спокойно делаю свое дело". Болельщиков (преимущественно "Спартака") это раззадорило еще больше. Они решили оторваться на выездном матче с "Зенитом". И тут-то все и вылилось в настоящий замес. По итогам игры, десяток фанатов красно-белых уехали в отделение полиции, а заряжающему "Фратрии" Валерию Бевзе и вовсе запретили посещать футбол в ближайшие полтора года.

И все это на фоне слов Дзюбы о "фашистах" и "сектантах". Так пустячковый инцидент перерос в целое противостояние, которое умудрилось объединить болельщиков даже горячо враждующих клубов: ЦСКА, "Спартака", "Локомотива" и самого "Зенита". 6 декабря в знак солидарности с болельщиками красно-белых активные фанаты клуба с берегов Невы на 40-й минуте начали покидать трибуны, и к перерыву нижняя часть "Виража", вмещающая около четырех тысяч человек, была абсолютно пуста. То же самое сделали болельщики "Локомотива" на матче с тульским "Арсеналом" и завтра сделают фанаты "Спартака" и ЦСКА в играх против "Ростова" и "Краснодара. Чем закончится этот конфликт, решительно непонятно. Понятно только, что уже ничем хорошим.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Что до футбола, то в матче "Зенита" и "Динамо" он было довольно ярким, как минимум в исполнении сине-бело-голубых. Уже на шестой минуте хозяева забили: Ярослав Ракицкий вырезал передачу на левый фланг на Вячеслава Караваева. Тот выдал пас вперед на Алексея Сутормина, а экс-легенда "Рубина" навесил в центр, где передачу головой замкнул Сердар Азмун. На 35-й минуте после удачно разыгранного углового "Зенит" удвоил счет благодаря голу Бранислава Ивановича. А перед самым перерывом многострадальный Артем Дзюба точным ударом в дальний угол забил третий мяч. На второй тайм команды могли не выходить: "Зенит" даже в самом вялом своем состоянии не дал бы "Динамо" отыграть три гола, да и сами бело-голубые вряд ли способны были это сделать.

В параллельном матче "Локомотив" проиграл "Арсеналу" со счетом 0:4 и отпустил "Зенит" аж на 11 очков в турнирной таблице. Даже если "Краснодар" одержит победу над ЦСКА в субботнем матче, "быки" уйдут на перерыв с отставанием от лидера в восемь баллов. При топовой игре "Зенита" в чемпионате и кризисе у других российских клубов это значит только одно – золотая медаль у команды Сергея Семака почти в кармане. Если после выхода с каникул сине-бело-голубые внезапно не окажутся в глубокой психологической и физической яме, то чемпионства они не упустят. Другое дело, что к тому времени уже однозначно должен решиться вопрос с отношениями Артема Дзюбы и болельщиков – не только "Спартака", но и "Зенита". Иначе такими темпами праздновать голы и чемпионство будет просто не перед кем.