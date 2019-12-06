Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 декабря, 21:58

Эдгард Запашный предложил "крошить" агрессивных футбольных фанатов

спорт общество

"Крошить" агрессивных фанатов на стадионах предложил Эдгард Запашный

Дрессировщик Эдгард Запашный вступился за футболиста Артема Дзюбу. Агрессивных фанатов он предложил ОМОНу "крошить" и "вбивать в кресла". Кроме того, дрессировщик высказался за то, чтобы строить для них на стадионах специальные секторы со "звуконепроницаемым занавесом".

"Я болельщик футбола, я страстный поклонник этой игры. Когда я прихожу на стадион, очень часто вижу, что есть небольшая кучка людей, мне даже трудно назвать их фанатами, которые просто-напросто омрачают футбол. Они делают его агрессивным, они на постоянной основе травят других болельщиков, травят членов команды, тренеров. И все это в грубой неприемлемой форме. Все это не дает мне и другим людям прийти на стадион всей семьей", – передает слова Запашного телеканал Москва 24.

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев категорически против такого мнения. По его утверждению, это не приведет ни к чему хорошему, сообщает "Газета.ру".

Юморист и футбольный болельщик Михаил Грушевский назвал слова артиста цирка перебором.

"С уважением и симпатией отношусь к братьям Запашным, но это заявление не выдерживает никакой критики. Да, оскорбляющие Дзюбу фанаты не вызывают никакого одобрения, однако "крошить" и сажать – это перебор", – считает он.

Впоследствии сам Запашный пояснил слова. Он подчеркнул, что как болельщик и отец троих детей не может проводить время там, где опасно.

"Агрессия болельщиков очень часто выходит из-под контроля. Они даже начинают угрожать жизни друг друга и жизни футболистов... Экстремизм в чем? Если люди уже проявляют агрессию, если люди вырывают кресла, начинают бросаться ими... Если люди начинают скандировать нацистские кричалки... Если люди начинают, в буквальном смысле слова, угрожать расправой – не это ли экстремизм?" – заявил дрессировщик.

"Большая часть болельщиков – абсолютно адекватные люди. Но есть небольшая кучка радикально настроенных людей, плохо воспитанных, которые плевали на все, на что в этой жизни можно плевать", – резюмировал он.

30 ноября и 1 декабря полиция Санкт-Петербурга задержала порядка 200 болельщиков московского "Спартака", приехавших поддержать команду в противостоянии с "Зенитом". Фанатам при задержании вменялось мелкое хулиганство. Задержания последовали за хулиганской акцией на Кирочной улице, после которой 19 человек оштрафовали за нецензурную брань.

Объединение болельщиков "Спартака" Fratria обратилось с призывом к фанатам российских клубов провести акцию в знак протеста против задержаний. Трибуны во время матчей покинули болельщики "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и "Арсенала".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика