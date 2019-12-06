Эдгард Запашный предложил "крошить" агрессивных футбольных фанатов

"Крошить" агрессивных фанатов на стадионах предложил Эдгард Запашный
Дрессировщик Эдгард Запашный вступился за футболиста Артема Дзюбу. Агрессивных фанатов он предложил ОМОНу "крошить" и "вбивать в кресла". Кроме того, дрессировщик высказался за то, чтобы строить для них на стадионах специальные секторы со "звуконепроницаемым занавесом".
"Я болельщик футбола, я страстный поклонник этой игры. Когда я прихожу на стадион, очень часто вижу, что есть небольшая кучка людей, мне даже трудно назвать их фанатами, которые просто-напросто омрачают футбол. Они делают его агрессивным, они на постоянной основе травят других болельщиков, травят членов команды, тренеров. И все это в грубой неприемлемой форме. Все это не дает мне и другим людям прийти на стадион всей семьей", – передает слова Запашного телеканал Москва 24.
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев категорически против такого мнения. По его утверждению, это не приведет ни к чему хорошему, сообщает "Газета.ру".
Юморист и футбольный болельщик Михаил Грушевский назвал слова артиста цирка перебором.
"С уважением и симпатией отношусь к братьям Запашным, но это заявление не выдерживает никакой критики. Да, оскорбляющие Дзюбу фанаты не вызывают никакого одобрения, однако "крошить" и сажать – это перебор", – считает он.
Впоследствии сам Запашный пояснил слова. Он подчеркнул, что как болельщик и отец троих детей не может проводить время там, где опасно.
"Агрессия болельщиков очень часто выходит из-под контроля. Они даже начинают угрожать жизни друг друга и жизни футболистов... Экстремизм в чем? Если люди уже проявляют агрессию, если люди вырывают кресла, начинают бросаться ими... Если люди начинают скандировать нацистские кричалки... Если люди начинают, в буквальном смысле слова, угрожать расправой – не это ли экстремизм?" – заявил дрессировщик.
"Большая часть болельщиков – абсолютно адекватные люди. Но есть небольшая кучка радикально настроенных людей, плохо воспитанных, которые плевали на все, на что в этой жизни можно плевать", – резюмировал он.
30 ноября и 1 декабря полиция Санкт-Петербурга задержала порядка 200 болельщиков московского "Спартака", приехавших поддержать команду в противостоянии с "Зенитом". Фанатам при задержании вменялось мелкое хулиганство. Задержания последовали за хулиганской акцией на Кирочной улице, после которой 19 человек оштрафовали за нецензурную брань.
Объединение болельщиков "Спартака" Fratria обратилось с призывом к фанатам российских клубов провести акцию в знак протеста против задержаний. Трибуны во время матчей покинули болельщики "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и "Арсенала".
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