Заводящему "Спартака" запретили посещение матчей на 1,5 года

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Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) оштрафован на 5 тысяч рублей. Решением Петроградского суда Санкт-Петербурга ему также запрещено посещать футбольные матчи в течение полутора лет, сообщает Агентство "Москва".

В официальном постановлении суда говорится, что во время матча с "Зенитом" заводящий красно-белых с помощью громкоговорителя скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы и призывал к этому других болельщиков на секторе. Бевз вину не признал.

В пресс-службе "Спартака" отметили, что клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

Там отметили, что намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь заводящему и будут добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета.

Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 250 тысяч рублей за оскорбления фанатами команды нападающего "Зенита" Артема Дзюбы во время воскресного матча в чемпионате России.

Отмечается, что еще 100 тысяч рублей штрафа было выписано "Спартаку" за неподобающее поведение игроков, которые получили шесть желтых карточек за игру. "Зенит" оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что болельщики бросали на поле посторонние предметы, и на 50 тысяч рублей – за нецензурные кричалки фанатов.

В минувшие выходные полиция Санкт-Петербурга задержала около 150–200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", приехавшего на игру с "Зенитом". Рейды проводились по барам и на улицах города.