Автогол, глушилки и "фашисты" против Дзюбы. Чем запомнился матч "Зенита" и "Спартака"

1 декабря столичный "Спартак" на выезде с минимальным счетом уступил петербургскому "Зениту". Единственным голом (вернее, автоголом) отметился защитник красно-белых Илья Кутепов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как петербуржцы еще сильнее вырвались вперед в чемпионской гонке и почему футбол на "Газпром Арене" отошел на второй план.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В воскресенье состоялось сразу два мощных матча. Первый – столичное дерби, в котором "Локомотив" принимал "Динамо". Игра выдалась не самая богатая на моменты, но зато богатая на голы. Хотя это и немудрено – два из трех мячей были забиты с пенальти (справедливости ради, вполне заслуженных). Однако важным в этом поединке оказалось не столько происхождение голов, сколько итоговый результат: динамовцы одержали очередную победу и закрепились на шестой строчке.

Железнодорожники хоть и сохранили второе место, но в случае победы "Зенита" отставали бы уже на добрых восемь очков. Выигрыш петербуржцев был выгоден и "Динамо": это позволило бы бело-голубым оторваться от "Спартака". В противной ситуации красно-белые остановили бы чемпионскую поступь "Зенита", позволив приблизиться к лидеру ЦСКА и "Краснодару". А сами отобрали бы шестую строчку у динамовцев. Но все пошло именно по первому сценарию.

В первые 15 минут хозяева много контролировали мяч, но опасных моментов не было ни у одной, ни у другой команды. Однако на 21-й минуте "Спартак" неожиданно получил довольно глупый гол. Магомед Оздоев навесил в штрафную, где Артем Дзюба выпрыгнул над Ильей Кутеповым и пробил головой. Мяч вроде бы отбил голкипер гостей Александр Максименко, но после этого снаряд попал в колено Кутепову и отскочил в ворота. Впрочем, на этом интересные моменты в первом тайме и закончились.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Зато после перерыва стало жарко. В самом начале второго тайма еще один "горчичник" и удаление за толчок локтем получил Магомед Оздоев. И тут же включился "Спартак". Спустя некоторое время гости создали два великолепных момента. В первой ситуации один на один вышел Джордан Ларссон, но спас Михаил Кержаков. А затем после передачи Лоренсо Мельгарехо в штангу пробил Эсекьель Понсе. Настоящий ажиотаж вызвало попадание мяча в руку защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому.

Вообще если матч "Локомотива" и "Динамо" был игрой назначенных пенальти, то поединок "Зенита" и "Спартака" стал игрой неназначенных пенальти. Попробуем разобраться во всех спорных моментах. В первом тайме в штрафной у красно-белых мяч после навеса Магомеда Оздоева попал в руку Самуэлю Жиго. Однако защитник сыграл неумышленно, пытаясь убрать ее. Тем более что находилась она в положении, которое по новой трактовке не считается фолом. В другой ситуации снаряд попал в локоть Роману Зобнину. Здесь также не было умышленной игры и движения навстречу снаряду, поэтому главный судья Виталий Мешков расценил этот эпизод правильно.

Под конец игры у "Зенита" тоже случился момент, который тянул на пенальти: Ярослав Ракицкий в падении заблокировал прострел Джордана Ларссона. Но тут арбитр сработал правильно при любых раскладах. Во-первых, снаряд сначала попал в ногу Ракицкому, что уже не пенальти. Во-вторых, попадание мяча в опорную руку в таком положении – это тоже не одиннадцатиметровый. В-третьих, судя по повторам, снаряд вообще не коснулся руки, так как не изменил свою траекторию после попадания в ногу.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Несмотря на это, самое интересное в матче никак не касалось футбола. Вернее, касалось, но весьма опосредованно. Часть фанатов "Спартака" подготовила баннеры против нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы. А когда эта же часть зарядила оскорбительные кричалки, оставшиеся после матча с Сан-Марино, на стадионе врубили какой-то дикий шум. Как выяснилось позже – отпугиватель бакланов. Еще круче было то, что некоторых фанатов "Спартака" за кричалки в адрес капитана сборной до и после матча доставляли в отделы полиции.

Вишенкой на торте стала реакция самого Дзюбы. После матча, проходя микст-зону, где давал интервью его одноклубник Бранислав Иванович, нападающий "воздержался от комментариев", но так, что это еще долго будут мусолить журналисты по всей стране и, возможно, разберет еще и комитет по этике Российского футбольного союза. "Я хочу воздержаться пока, чтобы не наговорить про сектантов. Одни лают и хрюкают, другие забивают. Опять же, я говорю это про сектантов, которые фашисты. Остальные – нормальные болельщики", – сказал Дзюба.

Что же: люди, скандирующие оскорбительные кричалки в адрес футболистов, тренеров, клубов – да кого угодно, вероятно, не самые высокоморальные. Но кто из них заслуживает сравнения с фашистами и сектантами? Пожалуй, что никто. Во всяком случае, не так голословно и не так однозначно, как это делает Дзюба. Да и достойны ли такие слова капитана сборной России? Ведь можно было выйти из этой истории красиво, можно было показать, что он, Артем, выше этого. Не получилось. А значит, впереди нас еще ждет только разгорающаяся война Дзюбы против "сектантов" и "фашистов".