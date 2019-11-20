Разгром с горьким послевкусием. Россия обыграла Сан-Марино в последнем матче отбора Евро

19 ноября сборная России сыграла заключительный матч отборочного цикла чемпионата Европы против команды Сан-Марино. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу отечественных футболистов. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и что ждет команду Станислава Черчесова в групповом этапе Евро.

Фото: ТАСС/AP Photo/Marco Vasini

Победа над Сан-Марино оставила двоякое впечатление. Вроде бы пять безответных голов, к тому же дебютные мячи за сборную Николая Комличенко, Сергея Петрова и Далера Кузяева. Но с другой стороны – ни одного гола от Артемы Дзюбы, который в этом матче вполне мог вырвать звание лучшего бомбардира отборочного этапа чемпионата Европы. Да и реакция отдельных российских болельщиков в Серравалле на игру Артема (кому интересно – просто погуглите) вызывает вопросы. Как минимум – "что это было? и "зачем вообще это было?".

Но да бог с ним с болельщиками (или "болельщиками"?). Игра с Сан-Марино выдалась неожиданно сложной и местами даже равной, несмотря на то, что к двадцатой минуте наша команда уже вела в два мяча. Отчасти трудности были связаны с количеством брака в технико-тактических действиях российских футболистов, отчасти – с великолепной игрой голкипера Сан-Марино Альдо Симончини. Несколько раз вратарь хозяйской команды по-настоящему выручал своих соотечественников, хотя в конечном счете это и не сильно им помогло – во втором тайме подопечные Станислава Черчесова дожали и забили еще три.



Фото: ТАСС/AP Photo/Marco Vasini

Вряд ли по этой игре можно сделать какие-то серьезные выводы. Все-таки это был последний матч отбора Евро, ничего не решавший для команды, который, при всем уважении к Сан-Марино, невозможно было проиграть. Что касается итогов всего этапа, то тут можно смело поставить России пять с минусом. Пять – потому что выступили максимально стабильно и проиграли только Бельгии, несмотря на изначально нейтрально-пессимистичные расклады, при которых Шотландия и Кипр казались не столько грозными, сколько, памятуя опыт прошлых лет, коварными соперниками. С минусом – потому что так и не нашли никакой, даже мало-мальской управы, на бельгийцев.

И беда в том, что теперь снова придется думать о том, что делать с реактивной командой Роберто Мартинеса. Потому что именно Бельгия попала в группу к России. В этой же компании уже совершенно точно оказались и датчане – как одна из стран-хозяев будущего чемпионата Европы Дания автоматически попадала к нашей сборной в случае отбора на ЧЕ. Накануне она сыграла вничью Ирландией и вышла на Евро со второго места. Еще один участник группы станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября. Им станет либо сборная Финляндии, либо сборная Уэльса.



Фото: ТАСС/AP Photo/Marco Vasini

При любых раскладах легко не будет. Чего ждать от бельгийцев – уже примерно понятно. Обыграть их – сродни утопии. Даже для ничьей нужен суперплан, которого не было ни в первой игре отборочного цикла, ни в ответной встрече. Поэтому остается уповать на чудо, и, главным образом, борьбу с другими соперниками по группе. Сборная Дании – крайне сильная команда. Не только благодаря именам (Кристиан Эриксен, Каспер Шмейхель, Юссуф Поульсен и Симон Кьер), но и благодаря сыгранности – почти весь нынешний состав выступал еще на чемпионате мира в России. Одолеть датчан гораздо реальнее, нежели Бельгию, но получится ли это на деле – покажет только игра.

Насчет последнего соперника все не сильно проще. Сборную Уэльса помнят еще по прошлому чемпионату Европы. Тогда валлийцы мощно проехались по нашей команде, которой на тот момент рулил Леонид Слуцкий. С тех пор многое поменялось: сборная России стала организованнее и сильнее, команда Уэльса же, наоборот, сдала обороты и не без проблем вышла из группы с Хорватией, Словакией, Венгрией и Азербайджаном. Финляндия выглядит даже более опасным вариантом – за последние годы их сборная сильно прибавила, и отлично показала себя в отборе Евро. Так что нашим футболистам придется сильно попотеть, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы. Благо еще есть время, чтобы к этому подготовиться.