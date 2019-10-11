Фантастическая четверка. Россия разгромила Шотландию и теперь в шаге от Евро

10 октября сборная России в матче отборочного этапа чемпионата Европы обыграла команду Шотландии. Встреча на стадионе "Лужники" закончилась со счетом 4:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как отечественная сборная за тайм разнесла шотландцев и почти обеспечила себе путевку на Евро.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До сегодняшнего дня Россия в отборочном цикле чемпионата Европы показала себя на пять баллов. Лишь одно поражение от бельгийцев и победы во всех остальных матчах: по разу над Кипром, Шотландией и Сан-Марино и дважды – над Казахстаном. Итого – 15 очков из 18 возможных. Команда Станислава Черчесова планомерно продвигалась к выходу в финальную стадию Евро. На очереди была ответная игра с шотландцами, которая могла в этот же вечер при определенных условиях решить судьбу путевки на турнир.

В первом тайме наша команда имела тотальное преимущество (иногда процент владения мячом доходил до 70), но голов так и не забила. С одной стороны, грамотно оборонялись подопечные Стива Кларка – они перекрывали все зоны и не давали российским футболистам нанести точный удар по воротам, часто разрушая атаки еще на подходе к штрафной. С другой стороны, нашим спортсменам не хватало скорости и точности, чтобы дожать защиту сборной Шотландии и все-таки довести дело до гола. Однако все изменилось после перерыва.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Второй тайм неожиданно активнее начали гости. Первые 10-15 минут шотландцы провели настолько агрессивно, что в какой-то момент даже загнали российскую сборную в полном составе на свою половину поля. Но смена тактики в конечном счете сыграла против команды Стива Кларка. На 56-й минуте наши футболисты поймали Шотландию на контратаке и заработали угловой. А после подачи Александра Головина со стандарта Артем Дзюба подстроился и пробил в дальний угол. Тут же последовал еще один мяч. На 60-й минуте с подачи все того же Головина мощный и точный удар из-за пределов штрафной нанес Магомед Оздоев.

После второго гола Шотландия оказалась в нокауте и уже не смогла оправиться. Гости начали систематически пропускать одну перспективную атаку россиян за другой. В итоге на 70-й минуте счет стал разгромным. Александр Головин сделал заброс на дальнюю штангу, Марио Фернандес догнал эту передачу и скинул головой на Дзюбу. А Артем в окружении трех защитников смог выиграть борьбу за верховой мяч, подработать себе грудью и проткнуть снаряд в ворота. Но и на этом команда Станислава Черчесова не остановилась. На 84-й минуте российские футболисты организовали красивую комбинацию, которую завершил Александр Головин, отправив мяч под самую штангу.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радость от победы отечественной сборной могла оказаться еще более яркой, если бы Казахстан одолел Кипр. В таком случае Россия автоматически получила бы путевку в финальную стадию Евро. Однако игра в Нур-Султане закончилась победой киприотов. Именно с ними предстоит сыграть нашей команде в следующем матче. Для того чтобы досрочно выйти в следующую стадию, подопечным Станислава Черчесова нужно всего лишь не проиграть Кипру. При этом даже в случае поражения велика вероятность, что команда Рана Бен Шимона не наберет необходимые шесть очков в матче с Шотландией и Бельгией. Да и у России после Кипра довольно предсказуемый календарь: сначала игра с "красными дьяволами", затем – с Сан-Марино.

Но лучше не доверять судьбу своим соперникам и решать все уже 13 октября. Тем более что России не просто по силам обыгрывать Кипр – меньше чем полгода назад она уже это делала. И вряд ли что-то может помешать сделать это еще раз. Отечественная сборная сейчас на ходу и не испытывает дефицита исполнителей. Более того, Артем Дзюба, кажется, уже выходит на качественно новый уровень. Форвард "Зенита" забил восемь голов в семи матчах и уступает в гонке бомбардиров только израильтянину Эрану Захави – у того десять мячей. Не меньше в плане КПД выделяется Александр Головин. Отлично себя показывают Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов и Георгий Джикия. Да вообще вся команда на драйве и в полном порядке. Так что надо дожать, всего чуть-чуть.