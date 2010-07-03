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Спорт

00:00

Сборная России по футболу разгромила Шотландию

спорт город

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сборная России обыграла команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Встреча в столичных "Лужниках" завершилась со счетом 4:0.

Дубль оформил форвард "Зенита" Артем Дзюба. Еще по одному мячу забили другой игрок петербургского клуба Магомед Оздоев и полузащитник "Монако" Александр Головин.

Россияне занимают второе место в группе после семи туров, набрав 18 очков. Лидируют бельгийцы, на счету которых 21 балл. 13 октября Россия сыграет в гостях против Кипра.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в городах. В частности, три матча группового этапа и четвертьфинал турнира примет Санкт-Петербург. Финал состоится в Лондоне.

Ранее стало известно, что стартовал прием заявок на получение паспортов болельщиков (FAN ID) на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петребурге, который должен получить каждый зритель.

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