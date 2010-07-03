Школьник с прической как у Ибрагимовича вышел на поле матча в "Лужниках"

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных, которого травили в школе из-за прически в стиле форварда Златана Ибрагимовича, вывел на поле "Лужников" главного судью матча Россия – Шотландия.
Накануне с мальчиком встретился Артем Дзюба. Школьник посетил тренировку сборной России в Новогорске, после чего сфотографировался с капитаном команды и пожал ему руку.
История мальчика, которого пытались заставить перейти на домашнее обучение из-за прически, разлетелась по всей России. Мальчик решил сделать прическу как у своего любимого футболиста Златана Ибрагимовича и пришел так в школу. Руководство учреждения пригрозило ученику отстранением от занятий.
На инцидент отреагировали в министерстве образования Красноярского края. В администрацию учебного заведения отправили предупреждение, в котором указали, что прическа – это личный выбор ученика. В Минпросвещения заявили, что внешний вид учащихся должен соответствовать нормам делового стиля, но школа не должна препятствовать доступу детей к обучению.
Также четвероклассника поддержали известные спортсмены. В защиту мальчика высказался спортивный директор сети футбольных школ Игорь Александров.
Встали на сторону школьника и прокуроры Красноярского края. Они назвали недопустимыми попытки ограничить право школьника на самовыражение и опротестовали положение устава школы, которое запрещает экстравагантные прически.
В "Лужниках" стартует отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
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