Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:01

Главная / Новости /

В Национальном родительском комитете отреагировали на скандал из-за прически школьника

"Театр абсурда": почему в красноярской школе прическа ученика вызвала скандал

общество образование эксклюзив

16:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал Mash

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 скандал, разгоревшийся вокруг прически ученика 4 класса одной из школ Красноярского края. По ее словам, внешний вид мальчика не настолько экстраординарный, чтобы из-за этого ставить вопрос о переводе ребенка на домашнее обучение.

"Это театр абсурда. Да, ребенок носит необычную стрижку, но школа – это не тюрьма. В федеральном законе не прописано, какой длины и цвета должны быть волосы у мальчиков и девочек, какого цвета могут быть ногти и так далее. У меня вызывает большие сомнения компетентность педагогов, которые позволяют себе такое поведение по отношению к ребенку", – сказала она.

По мнению Волынец, нет ничего плохого в том, что мальчик подражает одному из своих кумиров – футболисту Златану Ибрагимовичу. Она отмечает, что в такой ситуации у родителей не могут требовать перевести сына на домашнее обучение.

"Ребенок занимается спортом. И он не сделал ничего такого, за что его нужно травить", – подчеркнула Волынец.

Ни о каком переходе на домашнее образование не может быть и речи. Здесь явное нарушение интересов ребенка.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

Ранее министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика, от которого педагоги школы № 4 города Сосновоборска потребовали сменить прическу. По ее словам, прическа является личным делом каждого ученика. А школа может только установить общие рекомендации к одежде детей, чтобы она соответствовала нормам делового стиля, но не более того. Сосновоборской школе вынесено предостережение о недопустимости таких ситуаций.

11 сентября в краевых СМИ появилась информация, что мальчика затравило руководство школы: его настоятельно попросили постричься или же перейти на домашнее обучение. Ребенок занимается футболом и такую прическу (выбритые виски и пучок на макушке) сделал, так как ее носит его кумир Златан Ибрагимович. История разлетелась по всей стране, ей уже заинтересовались следователи. Идет проверка, не превысили ли учителя должностные полномочия.

В поддержку мальчика высказались многие известные люди. Например, спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин призвал "отстать от парня" и попросил подписчиков защитить ученика. А стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что заставлять детей носить одинаковые стрижки сегодня, по его мнению, это чудовищно.

Читайте также



Руденко Ксения
общество образование эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика