В Национальном родительском комитете отреагировали на скандал из-за прически школьника

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 скандал, разгоревшийся вокруг прически ученика 4 класса одной из школ Красноярского края. По ее словам, внешний вид мальчика не настолько экстраординарный, чтобы из-за этого ставить вопрос о переводе ребенка на домашнее обучение.

"Это театр абсурда. Да, ребенок носит необычную стрижку, но школа – это не тюрьма. В федеральном законе не прописано, какой длины и цвета должны быть волосы у мальчиков и девочек, какого цвета могут быть ногти и так далее. У меня вызывает большие сомнения компетентность педагогов, которые позволяют себе такое поведение по отношению к ребенку", – сказала она.



По мнению Волынец, нет ничего плохого в том, что мальчик подражает одному из своих кумиров – футболисту Златану Ибрагимовичу. Она отмечает, что в такой ситуации у родителей не могут требовать перевести сына на домашнее обучение.

"Ребенок занимается спортом. И он не сделал ничего такого, за что его нужно травить", – подчеркнула Волынец.



Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Ни о каком переходе на домашнее образование не может быть и речи. Здесь явное нарушение интересов ребенка.

Ранее министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика, от которого педагоги школы № 4 города Сосновоборска потребовали сменить прическу. По ее словам, прическа является личным делом каждого ученика. А школа может только установить общие рекомендации к одежде детей, чтобы она соответствовала нормам делового стиля, но не более того. Сосновоборской школе вынесено предостережение о недопустимости таких ситуаций.



11 сентября в краевых СМИ появилась информация, что мальчика затравило руководство школы: его настоятельно попросили постричься или же перейти на домашнее обучение. Ребенок занимается футболом и такую прическу (выбритые виски и пучок на макушке) сделал, так как ее носит его кумир Златан Ибрагимович. История разлетелась по всей стране, ей уже заинтересовались следователи. Идет проверка, не превысили ли учителя должностные полномочия.

В поддержку мальчика высказались многие известные люди. Например, спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин призвал "отстать от парня" и попросил подписчиков защитить ученика. А стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что заставлять детей носить одинаковые стрижки сегодня, по его мнению, это чудовищно.



