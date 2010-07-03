Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК

08:42
08:42
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске из-за прически ученика. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным следствия, инцидент с учеником 4 класса произошел 5 сентября. Преподаватель сделал учащемуся замечание по поводу его нестандартной прически, затем администрация школы предложила родителям ученика перевести его на домашнее обучение, если они не согласны с педагогом и не готовы выполнять его требования.
В настоящий момент уточняются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают мальчика, его родителей, учителя и директора школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Будет рассмотрен вопрос о возможном превышении должностных полномочий.
Ранее сообщалось, что руководство школы выразило недовольство в отношении ребенка из-за его внешнего вида. Уточнялось, что мальчик сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, как у своего любимого футболиста Златана Ибрагимовича. В администрации образовательного учреждения ссылались на документ о внешнем виде учащихся, который запрещает носить нестандартные прически.
В апреле текущего года преподавателя английского языка красноярской школы уволили из-за применения физической силы к двум восьмиклассницам. В результате происшествия у одной девочки врачи диагностировали различные ушибы и ссадины, а также сотрясение мозга, а у другой – синяк под глазом.
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