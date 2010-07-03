Ударившую школьниц учительницу уволили в Красноярском крае

Фото: telegram-канал Baza

Преподавателя английского языка красноярской школы уволили из-за применения физической силы к двум восьмиклассницам. Об этом сообщает News.ru.

О конфликте в школе сообщил красноярский телеканал. На видеозаписи, опубликованной телеканалом, учительница схватила за волосы ребенка, а после чего ударила головой о парту. Это произошло после того, как девочка заступилась за другую ученицу, которую до этого ударила педагог.

В результате происшествия у одной девочки врачи диагностировали различные ушибы и ссадины, а также сотрясение мозга, а у другой – синяк под глазом.

Отмечается, что руководство школы сразу же предприняло меры по факту происшествия. Они позвонили в полицию, в управление образования, а также сообщили родителям девочек о ситуации в школе. При этом учительницу руководство школы моментально отстранило от занятий, а позже она была уволена.

По словам главы учреждения, за два года, что педагог работала в школе, учительница показала себя с хорошей стороны. Она отметила, что женщина вела себя скромно и не была замечена в подобных ситуациях.