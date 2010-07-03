Начался прием заявок на получение Fan ID на матчи Евро-2020

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стартовал прием заявок на получение паспортов болельщиков (FAN ID) на матчи Евро-2020.

"Запущен портал fan-id.ru для приема заявок на получение паспорта болельщика (FAN ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. Одним из первых заявку на получение паспорта болельщика через новый сайт отправил гендиректор АНО "УЕФА Евро 2020" Алексей Сорокин", – говорится на сайте Минкомсвязи РФ.

Паспорт болельщика должен получить каждый зритель для посещения матчей в Санкт-Петербурге. FAN ID – это заламинированный бланк с данными пользователя и фотографией. Он является именным, оформляется бесплатно. Иностранным гостям этот документ дает право безвизового въезда в Россию.

Евро-2020 в честь 60-летия турнира пройдет в 12 городах 11 государств. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Российский город примет три матча группового этапа и четвертьфинал турнира. Церемония открытия состоится в Риме, а матч 1/8 финала, полуфиналы и финал – на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Европейская квалификация продлится до ноября 2019 года и определит 20 участников финальной стадии – по два победителя десяти отборочных групп.

Паспорт болельщика (Fan ID) стал одним из нововведений России как организатора чемпионата мира по футболу в 2018 году. Применение системы было признано успешным. Система в тестовом режиме также использовалась в ходе проведения Кубка конфедераций — 2017.

