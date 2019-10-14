"Красная машина" – теперь и в футболе. Как Россия разнесла Кипр и вышла на Евро

13 октября сборная России обыграла команду Кипра в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 5:0 и обеспечили себе место в финальной стадии Евро. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как отечественная сборная окончательно стала топовой командой.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Три дня назад сборная России разгромила шотландцев. Тотальное доминирование наших футболистов на поле, четыре безответных мяча в ворота команды Стива Кларка – вот что мы увидели в четверг. Но, как оказалось, в конце недели болельщиков российской сборной ждало куда более крутое шоу. Номинально матч против Кипра обещал быть гораздо более сложным – в первую очередь, с точки зрения психологии. Все-таки эта игра, пусть и не окончательно, но решала судьбу путевки на Евро для российских футболистов. К тому же встреча проходила на чужом поле, что тоже играло в минус.

Однако в итоге все вышло как нельзя лучше. Отечественная команда выдала отличный стартовый отрезок. Уже на второй минуте наши футболисты заработали угловой, после подачи которого Георгий Джикия угодил в перекладину. Затем последовало еще несколько удачных (но не реализованных) моментов, а количество довольно быстро перешло в качество. На девятой минуте Денис Черышев отобрал мяч у защитника сборной Кипра на левом фланге, добежал до штрафной и зарядил точно в нижний угол.

На 23-й минуте Россия удвоила счет. Киприоты потеряли мяч в центре поля, после чего наши организовали молниеносную контратаку. Ее итогом стал прострел Алексея Ионова с правого края, который хозяева смогли заблокировать и почти перевели на угловой. Но мяч у лицевой линии успел подобрать Черышев. Денис отпасовал назад Магомеду Оздоеву, а тот мощным ударом поразил ворота Костаса Панайи. Этот гол поставил под сомнение благоприятный исход для киприотов, а через пять минут у хозяйской команды произошло удаление, которое и вовсе похоронило их шансы вытащить матч. Прямую красную карточку за жесткий удар по ногам Сергея Петрова получил Константинос Лайфис.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Петрова чуть позже все же пришлось сменить – на поле вышел дебютант Вячеслав Караваев. У киприотов ближе к концу тайма тоже произошла вынужденная замена – неожиданно травму получил голкипер Панайи, вместо которого появился Урко Пардо. Последний на некоторое время даже вселил надежду хозяевам на камбэк, раз за разом спасая сборную Кипра от очередного мяча. Но и Пардо не хватило до конца игры. На 79-й минуте Черышев сделал заброс в штрафную с левого фланга, а Артем Дзюба по обыкновению выпрыгнул и переправил головой снаряд в ворота. Через десять минут Дзюба стал еще и автором голевой передачи, которую замкнул Александр Головин. А в уже дополнительное время Черышев забил пятый – и тоже с передачи Артема.

Победа над Кипром позволила сборной России досрочно выйти на чемпионат Европы. В группе I команда Станислава Черчесова занимает вторую строчку с 21 очком. На первой позиции по-прежнему Бельгия с 24 баллами. Теперь вопрос лишь в том, с какого места российская команда выйдет на Евро. Впереди у наших футболистов игра с прямым конкурентом – 16 ноября отечественная сборная сыграет в родных стенах с "красными дьяволами". Победа над бельгийцами – задача, конечно, реальная, но уж очень тяжело выполнимая. Команда Роберто Мартинеса – одна из лучших сборных мира (если не лучшая) прямо сейчас. Темп игры, который задают бельгийские футболисты, – это что-то запредельное.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С другой стороны, российская сборная доказала, что она тоже способна взвинчивать скорости и, что самое главное, играть на них почти весь матч. Но куда важнее, что команда Станислава Черчесова обрела стабильность. Возможно, это страшное слово для любой системы, которая должна развиваться, но это именно то, чего не хватало нашей команде последние годы. Через месяц исполнится десять лет злосчастному стыковому матчу против Словении, проиграв который Россия лишилась права на участие в чемпионате мира. Та игра оказалась одним из символом кризиса в отечественном футболе, а город Марибор надолго стал именем нарицательным.

С тех пор было много крутых побед над именитыми соперниками, но не было по-настоящему классной команды. Даже на чемпионате мира казалось, что это снова какой-то мираж, что это ненадолго, что это снова развалится и даст сбой в самый ответственный момент. Сегодня был ответственный момент, и команда не просто не дала сбой – она разгромила соперника в матче, в котором достаточно было добыть ничью. Примерно так, как достаточно этого было и в Мариборе. Просто тогда не было настоящей команды. А сейчас она есть. И с каждым матчем в ней все больше признаков сборной топ-уровня.