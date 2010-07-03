Сборная России досрочно гарантировала себе выход на Евро-2020

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в отборочном матче к чемпионату Европы. Встреча, проходившая на стадионе "ГСП" в Никосии, завершилась со счетом 5:0. Отечественные спортсмены обеспечили себе досрочное участие в финальной стадии Евро-2020.
Голы в составе победителей забили Денис Черышев (9-я и 90+2-я минуты), Магомед Оздоев (23), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89).
На 28-й минуте за фол против российского защитника Сергея Петрова с поля был удален защитник хозяев Константинос Лайфис. В итоге Петров был заменен на Вячеслава Караваева.
Российская сборная прошла отбор на Евро-2020
Победа над Кипром стала для России седьмой в восьми проведенных в отборочном турнире матчах.
До конца отборочного турнира России осталось провести два матча – против Бельгии и Сан-Марино.
Россия на данный момент имеет в своем активе 21 очко и занимает второе место в группе I. У команды Бельгии, которая вышла в финальную часть Евро-2020 ранее, на три очка больше. Сборная Кипра с 10 очками идет третьей.
В четверг, 10 октября, сборная России по футболу разгромила Шотландию со счетом 4:0. Дублем отметился Артем Дзюба, который в семи матчах квалификации уже забил восемь мячей. Еще по голу на свой счет записали Магомед Оздоев и Александр Головин. Последний к тому же стал автором двух результативных передач.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
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