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Спорт

06 декабря, 21:32

Болельщики четырех клубов поддержали фанатов "Спартака" и покинули трибуны стадионов

спорт происшествия

Фото: соцсети

Болельщики "Зенита" и "Динамо" покинули трибуны стадиона в Петербурге до конца первого тайма матча в знак протеста против задержаний фанатов, передает "Интерфакс".

Несколько тысяч фанатов "Зенита" массово покинули площадку на 44-й минуте матча, когда счет был 2:0 в пользу петербургского клуба. Со стадиона также ушли несколько сотен болельщиков "Динамо". После этого Артем Дзюба забил третий гол в ворота "динамовцев".

Агентство "Москва" сообщает, что порядка 600 фанатов московского ФК "Локомотив" ушли со стадиона на 30-й минуте гостевого матча против тульского "Арсенала". Болельщики последних так же присоединились к акции. Как уточнил представитель фанатского объединения United South Иван Крылов, на стадионе осталось примерно 50 человек.

По его словам, это либо совсем взрослые люди, либо те, кто пришел с семьями. "То есть не активные фанаты. Акцию поддержали и болельщики Тулы – сектор за воротами весь ушел, на центральной трибуне вроде кто-то еще оставался", – объяснил Крылов.

Он отметил, что препятствий не было, правоохранители отреагировали спокойно. "Все прошло нормально, никто никаких противоправных действий не совершал", – резюмировал представитель объединения.

Ранее объединение болельщиков московского "Спартака" Fratria обратилось с призывом к болельщикам всех российских клубов провести акцию в знак протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Задержания последовали за хулиганской акцией на Кирочной улице, после которой 19 человек оштрафовали за нецензурную брань.

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